Україна підпише зі США 20-пунктний мирний план, й окремо США підпишуть документ з РФ, а підпису ЄС не буде – Сибіга

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Україна підпише зі США 20-пунктний мирний план, й окремо США підпишуть документ з Росією, підпису ЄС не буде, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Якщо говорити суто про цю 20-пунктову рамку, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США і Україна. Ну і з Росією – мають підписати США. Станом на зараз обговорюється саме така конструкція, але перемовини ще тривають, це процес", - сказав він в інтерв'ю "Європейській правді".

Утім, за словами Сибіги, "європейська сторона – з нами, вона присутня в мирному процесі і у домовленостях про безпекові гарантії. До речі, важливо, що уперше йдеться саме про термін "безпекові гарантії", а не "запевнення" чи щось подібне".

"Також принципово важливо, щоби фундаментальні речі, які мають визначальне значення для України та для нашої безпеки, мали юридично-зобов'язальний характер. Тому важливо, що є згода щодо потреби ратифікації гарантій – зокрема, їхньої ратифікації у Конгресі США. Є ще один принциповий, фундаментальний елемент – "Boots on the Ground", тобто присутність іноземних військ", - сказав Сибіга, зазначивши, що американських військ не буде.

"Але деякі європейські партнери свій контингент підтверджують. Та безумовно, це може відбутися лише за умови американського "бекстопу". Це теж правда", - додав він.

За його словами, деталі щодо цієї домовленості ще в роботі, але це – важливий фактор і майбутньої інфраструктури безпеки, і економічного відновлення. "Бо для майбутніх інвесторів саме присутність західних військ в Україні є гарантією безпечності інвестування. Тому ми будемо і далі відстоювати цю позицію, вона для нас принципова", - наголосив міністр.

"Інший принциповий елемент – пакет стримування. Російський режим повинен чітко розуміти наслідки можливого порушення миру. Для цього Україні необхідна, зокрема, самодостатність у виробництві систем ППО і далекобійної зброї. І ще один фундаментальний для нас елемент – це те, що наше членство в ЄС є елементом безпекових гарантій", - сказав Сибіга.