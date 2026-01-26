Україна поскаржилася партнерам на мінімум 10 поштових сервісів РФ, які допомагають обходити санкції

Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Учасниками поштово-логістичної мережі, через яку до Росії потрапляють товари, що знаходяться під санкціями Європейського Союзу, є не менше 10 російських поштових сервісів, які співпрацюють з певними поштовими операторами Німеччини, Франції та деяких інших країн, повідомив радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Два тижні тому передали відповідні матеріали партнерам, сподіваюсь журналістьке розслідування, що так вдало вчасно вийшло, прискорить їхню реакцію. Готуємо і наші рішення", – написав Власюк у Facebook у понеділок.

Він також зазначив у пості, що проведений перший аналіз компонентів ракети Х-101 2026 року випуску, яку Росія використала проти України.

"Попередні висновки: росія і білорусь 2025 року (навчились), є КНР 25 і 24 рік, є США 24 рік і старіше, є Нідерланди, Німеччина, Тайвань, Японія. Не менше 45 іноземних компонентів. Можна зробити багато висновків. Працюємо з партнерами", – наголосив радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Напередодні журналісти з німецького видання Bild відстежили за допомогою GPS-маячків посилки, що були відправленні через мережу, яка пов’язана з колишніми співробітниками дочірньої компанії в Німеччині "Пошта Росії". Зокрема, мова йде про сотні тонн відправлень до РФ.

У розслідуванні зазначається, що вагому роль у цій схемі відіграє логістична компанія, що була зареєстрована наприкінці 2022 року та формально має поштову скриньку у місті Кельн. Усі посилки спочатку надходять на склад поблизу аеропорту Берлін- Бранденбург, після чого прямують через Польщу та Білорусь до Росії.

Під час розслідування журналісти відправили товари, які безперешкодно прибули до Москви. Для відправлення вантажів використовувалися документи пошти Узбекистану, яка офіційно не має права здійснювати діяльність в Німеччині.

У матеріалі уточнюється, що Дмитро В. керує логістичною компанією, яка здійснює відправки вантажів до РФ. Він є колишнім керуючим директором RusPost GmbH, а у 2014 році "Пошта Росії" доручила йому відкрити дочірню компанію у столиці Німеччини. Вже після початку повномасштабної війни Росії проти України, Дмитро В. звільнився.

Однак журналісти Bild зафіксували його автомобіль, який регулярно перебував біля складу, куди доставляють зазначені посилки.