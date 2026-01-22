Верховний суд залишив без руху касаційну скаргу за позовом до НВМК про скасування дозволу на виконання будівельних робіт

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без руху касаційну скаргу громадської організації "Мархалівка. Підтримка" за позовом до державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) про скасування дозволу на виконання будівельних робіт.

Згідно з ухвалою, яка оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень, ГО "Мархалівка. Підтримка" звернулася до суду з позовом, в якому просила: скасувати реєстрацію декларації про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, виданий ДУ "НВМК"; скасувати дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий ДУ "НВМК".

Пізніше, ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 29 серпня 2025 року, залишеною без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 9 грудня 2025 року, позивачу було відмовлено у відкритті провадження у справі.

Далі громадська організація подала касаційну скаргу на попередні рішення судів, але 12 січня Верховний суд ухвалив рішення залишити її без руху.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

30 травня 2025 року в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

15 липня 2025 року міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

На початку серпня 2025 року Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "НВМК". В той же час, 24 вересня 2025 року Верховний суд зупинив дію рішення Київського окружного адмінсуду від 13 березня 2025 року щодо скасування розпорядження КОВА про передачу земельної ділянки для розміщення НВМК. В жовтні 2025 року Київський апеляційний суд відмовив в апеляції щодо заборони проведення почесних поховань на НВМК. В грудні 2025 року Києво-Святошинський районний суд Київської області відмовив у визнанні протиправною діяльність держустанови щодо реалізації проєкту НВМК.

29 серпня за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.