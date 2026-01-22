Інтерфакс-Україна
11:39 22.01.2026

Зеленський підписав укази про державні нагороди: серед нагороджених прем'єр Фінляндії та голови МЗС Литви і Австрії

Президент України Володимир Зеленський підписав ряд указів про відзначення державними нагородами українських військовослужбовців та громадських діячів, а також західних партнерів.

Відповідні документи оприлюднені на сайті голови держави.

Так, указом №68/2026 президент нагородив прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня - за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, благодійну діяльність, популяризацію Української держави у світі.

Крім того, орденом "За заслуги" ІІ ступеня були нагороджені голова МЗС Литви Кястутіс Будріс, голова МЗС Австрії Баяте Майнль-Райзінгер, посол Франції в Україні Гаель Весьер, радник президента Франції Поль Солєр, президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро і верховний комісар ООН у справах біженців у 20116-2025 роках Філіппо Гранді.

Також президент постановив нагородити ряд міжнародних партнерів орденом "За заслуги" ІІІ ступеня та орденом княгині Ольги І-ІІІ ступеня.

Крім того, указом №69/2026 президент постановив нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня 352 військовослужбовця, з них 190 посмертно. Також військовослужбовці були нагроджені відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг", орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом "За мужність" І-ІІ ступеня, медаллю "За військову службу Україні" та медаллю "За врятоване життя".

Указом №67/2026 президент затвердив нагороди ряду діячів за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов’язку, зокрема орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, орден "За заслуги" І-ІІІ ступеня, орден "За мужність" ІІ-ІІІ ступеня, орден княгині Ольги ІІ-ІІІ ступеня, орден "За доблесну шахтарську працю" ІІІ ступеня, медалі "За врятоване життя" і "За працю і звитягу". Також було постановлено вручити відзнаку Президента України "Золоте серце" та присвоїти почесні звання "Народний артист України", "Заслужений артист України", "Заслужений будівельник України", "Заслужений вчитель України", "Заслужений діяч мистецтва України", "Заслужений діяч науки і техніки України", "Заслужений донор України" та інші.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/682026-58117

https://www.president.gov.ua/documents/672026-58109

https://www.president.gov.ua/documents/692026-58113

