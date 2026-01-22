Віцепрем'єр Качка: результат від вступу в ЄС ми побачимо за 10 років

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що результат від вступу до Європейського Союзу буде видно через десять років, але Україна готова до такої довгострокової перспективи.

"Для нас приєднання до Євросоюзу не просто юридична формальність - це великий проект глибоких структурних змін країни… Іноді вступ до Євросоюзу сприймається як диво, але в реальності це досить нудні речі, і означає важку роботу. Результат ми побачимо за десять років" - сказав Качка у виступі в Українському домі на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі в четвер.

Він наголосив, що Україна готова до такої довгострокової перспективи.

Віцепрем'єр навів приклад, що коли в травні 2004 року Польща вступила в Євросоюз, він був у Варшаві, і одномоментно нічого не змінилося, але за 20 років це уже зовсім інше місто.