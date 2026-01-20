Інтерфакс-Україна
Економіка
10:39 20.01.2026

Качка розраховує на винесення кандидатури України на вступ до ОЕСР на розгляд Ради Організації вже у 2026р.

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що Україна готова перейти до наступного етапу на шляху до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

"Він зауважив, що розраховує на винесення кандидатури України на вступ до ОЕСР на розгляд Ради Організації вже у 2026 році", - йдеться в повідомленні Офісу віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України за результатами зустрічі Качки з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманом.

Він підкреслив, що Україна успішно виконує вимоги Country Programme ОЕСР і готова переходити до наступного етапу співпраці. 

Як повідомлялося, раніше віцепрем’єр Качка заявляв, що на його думку, прогрес на шляху до ОЕСР підсилить Україну на переговорах про вступ до ЄС.

