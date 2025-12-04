Інтерфакс-Україна
Події
17:22 04.12.2025

Качка: Україна та Ізраїль обговорили перспективи взаємодії в інвестиціях, енергетиці та ветеранській політиці

2 хв читати
Качка: Україна та Ізраїль обговорили перспективи взаємодії в інвестиціях, енергетиці та ветеранській політиці
Фото: Фейсбук/Качка Тарас

Україна та Ізраїль визначили подальші пріоритети співпраці під час засідання Міжурядової комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, зокрема, обговорили стан і перспективи взаємодії у сферах торгівлі та інвестицій, аграрного сектору, енергетики, охорони здоров’я, цифровізації, довкілля та ветеранської політики, повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

З боку Ізраїлю на комісії співголовував міністра фінансів Держави Ізраїль Зеєв Елькін, це перше таке засідання від початку повномасштабної війни.

"Розвиток двосторонніх взаємин з іншими країнами – важлива демонстрація незламності України в складних умовах війни. Наша торгівля відновлюється, тож зараз важливо нарощувати динаміку та інвестувати більше зусиль у взаємодію в сільському господарстві та галузі високих технологій. Раді, що Україна та Ізраїль продовжують вибудовувати довіру та ділитися досвідом. Ця зустріч – важливий етап у посиленні взаємовигідної співпраці", – написав Качка на своїй сторінці у Facebook.

За результатами засідання сторони, зокрема, домовилися: відновити діалог з ветеринарних і фітосанітарних питань; посилити співпрацю у сфері енергетичної стійкості та кіберзахисту; продовжити партнерство у сфері екстреної медицини, психологічної підтримки та реабілітації, а також розвивати обмін між медичними установами й фахівцями; розпочати співпрацю щодо забезпечення безперервності цифрових державних послуг у надзвичайних умовах; розвивати нові формати співпраці з реабілітації та соціальної інтеграції ветеранів тощо.

Повідомляється, що у засіданні взяли участь представники профільних міністерств обох країн, а також посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра та народна депутатка, співголова парламентської групи дружби з Ізраїлем Ольга Василевська-Смаглюк.

Сторони домовилися провести 14-ту сесію Комісії у Києві.

Теги: #качка #ізраїль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:04 04.12.2025
Качка обговорив з міністром сільського господарства Ізраїлю посилення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами

Качка обговорив з міністром сільського господарства Ізраїлю посилення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами

09:53 04.12.2025
Перший пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років відкрито в Ізраїлі

Перший пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років відкрито в Ізраїлі

20:51 03.12.2025
В Ізраїлі встановили пам’ятник жертвам Голодомору в Україні

В Ізраїлі встановили пам’ятник жертвам Голодомору в Україні

09:32 02.12.2025
Качка обговорив з членами Аудиторської ради Ukraine Facility прозорість і ефективність використання коштів

Качка обговорив з членами Аудиторської ради Ukraine Facility прозорість і ефективність використання коштів

12:12 01.12.2025
Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

00:46 21.11.2025
Качка очолить українську делегацію до Ізраїлю для розвитку економічного співробітництва - ЗМІ

Качка очолить українську делегацію до Ізраїлю для розвитку економічного співробітництва - ЗМІ

17:02 20.11.2025
Посол Корнійчук відвідав Аріельський університет, обговорили наукові дослідження

Посол Корнійчук відвідав Аріельський університет, обговорили наукові дослідження

02:35 17.11.2025
Угрупування ХАМАС буде роззброєне, а Газа демобілізована, заявив Нетаньягу

Угрупування ХАМАС буде роззброєне, а Газа демобілізована, заявив Нетаньягу

10:46 13.11.2025
Україна та Ізраїль продовжать співпрацю у сфері підготовки фахівців, зокрема правоохоронців - посольство

Україна та Ізраїль продовжать співпрацю у сфері підготовки фахівців, зокрема правоохоронців - посольство

20:53 07.11.2025
У Туреччині видали ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченнями в геноциді

У Туреччині видали ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченнями в геноциді

ВАЖЛИВЕ

Мирна угода має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України – президент Кіпру

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

Умєров та Гнатов зустрінуться з американською стороною у Флориді в четвер – член делегації України

У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

ОСТАННЄ

Міноборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн для замовлення дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence

В Одесі без світла близько 35 тисяч домогосподарств через нічну атаку ворога

Окупанти обстріляли пеританальний центр у Херсоні, без постраждалих - обладміністрація

ГУР: Бійці "Примар" знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму

Меланія Трамп: співпраця у питанні повернення українських дітей сприятиме просуванню процесу на наступному етапі

На сайті Мін’юсту запрацювала Система збору даних про виконання судових рішень

В Україні в найближчі дні без опадів, але в суботу суттєво похолоднішає

Європейські лідери радять Зеленському бути "дуже обережним" найближчими днями – ЗМІ

Мирна угода має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України – президент Кіпру

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА