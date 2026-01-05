Інтерфакс-Україна
14:10 05.01.2026

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Фото: @zelenskyy.official Facebook

Начальник Центру спецоперацій (ЦСО) "А" Служби безпеки України (СБУ) Євгеній Хмара буде тимчасово виконувати обов'язки голови спецслужби, повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Хмара буде т.в.о.", - повідомив Литвин журналістам у понеділок.

Як повідомлялося, Зеленський запропонував главі Служби безпеки України Василю Малюку зосередитись на бойовій роботі в структурі спецслужби та запропонував йому відповідну посаду, а також обговорив з ним кандидатури на нового голову відомства. "Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі", - написав президент за підсумками зустрічі.

Після цього Зеленський повідомив, що зустрівся з начальником ЦСО "А" СБУ Євгенієм Хмарою. "Досвід українських спецпризначенців та ЦСО "А" СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо", - записав Зеленський в Телеграм за підсумками зустрічі.

