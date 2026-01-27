Глава МЗС Польщі закликав Маска унеможливити використання РФ Starlink для ударів по Україні

Київ. 28 січня. ІНТЕРФАК-УКРАЇНА – Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський закликав власника компанії SpaceX Ілона Маска, з яким він раніше вже вступав у публічну дискусію, унеможливити використання Росією Starlink на безпілотниках для нанесення ударів по Україні.

"Гей, big man, Ілон Маск, чому б тобі не заборонити росіянам використовувати Starlinks для нанесення ударів по українських містах. Заробляння грошей на військових злочинах може зашкодити твоєму бренду", – написав Сікорський у соцмережі X, яка також належить Маску.

Російські війська все частіше використовують супутникові системи Starlink для збільшення дальності дії ударних дронів BM-35, щоб наносити удари середньої дальності по тилу України.

Таким дописом він прокоментував повідомлення американського Інституту вивчення війни (ISW), що дальність дії дронів BM-35, оснащених Starlink, становить 500 км, що означає, що більша частина України, вся Молдова та частини Польщі, Румунії та Литви знаходяться в зоні досяжності цих дронів, якщо їх запустити з Росії або окупованої України.

ISW відстежує повідомлення про оснащення безпілотників Shahed, оснащених Starlink, починаючи з вересня 2024 року, та про оснащення "Рубіконом" безпілотників "Молнія", системами Starlink, починаючи з грудня 2025 року.

Днями радники міністра оборони Сергій Стерненко та Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомили, що питання застосування Росією Starlink на БПЛА наразі вже є серйозним викликом, робота з протидії йому ведеться.

"Питання протидії "Старлінку" на шахедах тощо вже в роботі", – написав Стерненко у коментарі під дописом Паши К.Кашчука, який запропонував розглянути можливість обмеженого відключення Starlink на відстані від 25 км і далі від лінії бойового зіткнення у зв’язку із все більшим застосуванням їм ворогом на БПЛА.

"Тема "Старлінка" у ворога стає все більш актуальною… Це всі виклики, з якими нашій команді доведеться працювати. І працювати ми будемо на випередження", – своєю чергою написав "Флеш" в останніх постах. Перший був присвячений БПЛА БМ-35 на Starlink, який долетів до Дніпра, а другий – удару ворожими "Шахедами" по вертольотах у районі Кропивницького. "Флеш" стверджує, що ці "Шахеди" на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС, і для цього був використаний Starlink.

В коментарях багато дописувачів також згадували прольот російського БПЛА на низький висоті над центром Києва у понеділок, 26 січня, ще до оголошення повітряної тривоги та також допускали, що на ньому міг бути використаний Starlink.

Серед запропонованих ідей – деактивація нових Starlink на перший або більше день появи їх на території України, посилення обліку та реєстрації терміналів або деактивація за умови перевищення порогу швидкості.

