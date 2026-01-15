Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран та утриматись від поїздок туди

Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїх громадян негайно залишити Іран та радить утриматися від будь-яких поїздок до країни.

"Внутрішня ситуація в Ірані нестабільна. Odyseusz є основним каналом зв'язку дипломатичних місій з громадянами в кризових ситуаціях. Зареєструйтесь у системі за адресою https://odyseusz.msz.gov.pl – це значно підвищує безпеку та сприяє швидкій передачі важливої ​​інформації", - ідеться в повідомленні.

У МЗС Польщі підвищили рівень небезпеки через нестабільну безпекову ситуацію в цьому регіоні. Попри це, громадянам, які все ж вирішать залишитися в Ірані, рекомендують виявляти особливу обережність, уникати місць масового скупчення людей та постійно стежити за оновленнями офіційних повідомлень дипломатичних установ.

Джерело: https://x.com/MSZ_RP/status/2011506765301518694