Інтерфакс-Україна
Події
05:26 15.01.2026

Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран та утриматись від поїздок туди

1 хв читати

Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїх громадян негайно залишити Іран та радить утриматися від будь-яких поїздок до країни.

"Внутрішня ситуація в Ірані нестабільна. Odyseusz є основним каналом зв'язку дипломатичних місій з громадянами в кризових ситуаціях. Зареєструйтесь у системі за адресою https://odyseusz.msz.gov.pl – це значно підвищує безпеку та сприяє швидкій передачі важливої ​​інформації", - ідеться в повідомленні.

У МЗС Польщі підвищили рівень небезпеки через нестабільну безпекову ситуацію в цьому регіоні. Попри це, громадянам, які все ж вирішать залишитися в Ірані, рекомендують виявляти особливу обережність, уникати місць масового скупчення людей та постійно стежити за оновленнями офіційних повідомлень дипломатичних установ.

Джерело: https://x.com/MSZ_RP/status/2011506765301518694

Теги: #польща #громадяни #іран #заклик

