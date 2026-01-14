Втручання США в ситуацію в Ірані є ймовірним протягом доби – ЗМІ

Втручання США в ситуацію в Ірані є ймовірним і може відбутись протягом 24 годин, повідомляє Reuters з посиланням на двох європейських чиновників.

"Двоє європейських чиновників заявили, що військове втручання США може відбутися протягом наступних 24 годин. Ізраїльський чиновник також заявив, що, схоже, Трамп вирішив втрутитися, хоча масштаби та терміни залишаються неясними", - пише Reuters у середу.

Повідомляється також, що США виводять частину персоналу з баз на Близькому Сході. Велика Британія також виводить частину персоналу з авіабази в Катарі напередодні можливих ударів США. Зазначається, що британське міністерство оборони не дало жодних коментарів.

"Усі сигнали свідчать про те, що напад США неминучий, але саме так поводиться ця адміністрація, щоб усі були напоготові. Непередбачуваність є частиною стратегії", – заявив Reuters пізніше в середу західний військовий чиновник.