Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела нараду щодо захисту енергосистеми та скоординувала зусилля для подальшого забезпечення її захисту.

"Провела координаційну нараду щодо захисту енергосистеми з міністром оборони, міністром енергетики, командувачем Повітряних Сил, керівництвом ключових енергетичних компаній, керівниками КМВА та Київської ОВА. Продовжуємо посилювати захист енергооб'єктів у координації з військовими. Рівень викликів надзвичайно серйозний, і це вимагає повної готовності від усіх елементів захисту", - написала вона в телеграмі.

За її словами, звірились щодо виконання попередніх задач та скоординували зусилля для подальшого забезпечення захисту енергосистеми.

"Головне, щоб від кожного зараз був необхідний результат для всієї нашої держави, наших міст та громад", - наголосила прем'єрка.