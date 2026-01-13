Інтерфакс-Україна
Події
18:39 13.01.2026

Свириденко доручила повідомити про потреби інфраструктури в резервному живленні і відновити водопостачання в Ірпені

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявила про наявність ресурсів на оперативне відновлення водопостачання в місті Ірпінь Бучанського району Київської області і дала доручення головам обладміністрацій повідомити Кабінету міністрів про потреби в джерелах резервного живлення обʼєктів критичної інфраструктури.

"Щойно говорила з керівником Київської ОВА Калашником по ситуації із водопостачанням в Ірпені – максимально оперативно має бути відновлене нормальне водопостачання без графіків. Ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене", - написала Свириденко в Телеграм у вівторок.

За її словами, уряд надає повну підтримку громадам і готовий забезпечувати додатковий ресурс.

"Доручила віце-прем'єр-міністру Олексію Кулебі разом з головами ОВА терміново подати Кабінету міністрів додаткові потреби усіх обʼєктів критичної інфраструктури у забезпеченні джерелами резервного живлення обʼєктів життєзабезпечення на місцях", - додала Свириденко.

В Телеграм-каналі комунального підприємства "Ірпіньводоканал" у вівторок повідомляється, що у зв’язку з відсутністю електропостачання, водопостачання в Ірпінській та сусідній Гостомельській територіальних громадах здійснюватиметься за тимчасовим графіком з 06:00 до 09:00 і з 18:00 до 21:30. "Після відновлення електропостачання подача води буде відновлена у штатному режимі. Дякуємо за розуміння та терпіння", - йдеться в повідомленні.

До складу Ірпінської територіальної громади, крім міста, входить ще чотири сусідніх села, до складу Гостомельської – ще три. Сукупна чисельність населення обох громад до повномасштабного вторгнення РФ складала понад 103 тисячі людей.

 

 

Теги: #свириденко #ірпінь #водопостачання #енергетика

