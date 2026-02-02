Сибіга повідомив про пакети міжнародної допомоги для енергетики України

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про продовження надходження міжнародної допомоги для підтримки енергетичного сектору та цивільного населення України на тлі російських атак.

Про це він повідомив у соцмережі Facebook.

Зокрема, за підтримки уряду Литви здійснюється відправка 48 генераторів великої потужності (від 100 до 900 кВт) для потреб України. Водночас литовська громадська організація вже доставила 80 генераторних установок, а також обігрівачі, подовжувачі, акумуляторні лампи та витратні матеріали для генераторів.

Естонський Червоний Хрест запустив загальнонаціональну кампанію зі збору допомоги для цивільного населення України. Ще одну загальнонаціональну кампанію починають у Швеції.

Турецький Фонд гуманітарної допомоги ІНН доправив в Україну чотири вантажівки гуманітарної допомоги, які містили 157 побутових генераторів, зарядні пристрої, одяг, засоби гігієни та продуктові набори. Розподіл допомоги здійснюється Фондом національного добробуту Криму та Духовним управлінням мусульман Криму. Близько 60 генераторів буде передано українським родинам за сприяння Асоціації Подружжів Українських Дипломатів.

Також готується передача близько 50 генераторів різної потужності від Фінляндії. Очікується надходження протягом найближчих тижнів десятків генераторів для дитячих лікарень зі Швеції.

"Триває масштабна підтримка з боку Польщі. У межах громадської ініціативи "Тепло з Польщі для Києва" до столиці вже доставлено десятки генераторів для районів міста й комунальних служб. Також у рамках партнерства з мерією Варшави до Києва прибув уже четвертий автомобіль з генераторами", - написав міністр.

Окремо він відзначив внесок польського бізнесу та громадянського суспільства: на заклик Генерального консульства України в Кракові польський підприємець Домінік Дещ разом із сином закупили генератори, які найближчим часом будуть доставлені в Україну за сприяння польських та українських благодійних партнерів.

Крім того, українська громада в Болгарії направила до України 34 генератори для Києва та Одеси, а міжрегіональне партнерство з Польщею забезпечує генераторами Одесу, Нікопольський район та служби реагування Дніпропетровщини.

Сибіга подякував урядам, регіонам, бізнесу та благодійним організаціям за солідарність і конкретні дії на підтримку України.