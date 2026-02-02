"Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області – ДТЕК

Фото: Pixabay

НЕК "Укренерго" розпорядилася застосувати екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Київ та Київщина: за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться в повідомленні "ДТЕК" в Телеграм-каналі.

Там наголосили, що ситуація може змінитися, про що буде оперативно повідомлено.