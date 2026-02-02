Інтерфакс-Україна
Події
10:22 02.02.2026

"Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області – ДТЕК

1 хв читати
Фото: Pixabay

НЕК "Укренерго" розпорядилася застосувати екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Київ та Київщина: за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться в повідомленні "ДТЕК" в Телеграм-каналі.

Там наголосили, що ситуація може змінитися, про що буде оперативно повідомлено.

Теги: #екстрені_відключення_світла

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

Загинула жінка, ще одна дістала поранень у Слов'янську через ворожу атаку ФАБ-250

Повідомлено про підозру посадовцю ДСНС за купівлю непридатних квартир на 20 млн грн держкоштів

У Центрі соціальної адаптації в Чернігівському районі сталася пожежа, поліція розшукує трьох його мешканців

Росія спрямувала БПЛА на тепловоз у Запоріжжі, постраждалих немає

Більше половини українців проти відмови від територій за гарантії безпеки – КМІС

"Укрзалізниця" повідомила про рух поїздів у зонах підвищеного ризику станом на 2 лютого

ПС ЗСУ: 157 ворожих БпЛА знешкоджено, є влучання балістики та 12 безпілотників

Облрада: Удари по трасах за Павлоградом та атаки на Тернівку не випадкові - загроза для людей і економіки Дніпропетровщини

Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

Трамп заявив, що може "врятувати" ООН від фінансового колапсу, однак не підтвердив, чи США сплатять заборгованість

Ворог завдав удари по 35 населених пунктах Запорізької області, поранено 10 людей - ОВА

