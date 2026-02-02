10:22 02.02.2026
"Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області – ДТЕК
Фото: Pixabay
НЕК "Укренерго" розпорядилася застосувати екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".
"Київ та Київщина: за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться в повідомленні "ДТЕК" в Телеграм-каналі.
Там наголосили, що ситуація може змінитися, про що буде оперативно повідомлено.