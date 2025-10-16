Інтерфакс-Україна
Події
09:48 16.10.2025

Екстрені відключення світла запроваджено у Дніпропетровській області

1 хв читати
Екстрені відключення світла відбуваються в Дніпропетровській області, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"За командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - йдеться в його повідомленні у Телеграм у четвер зранку.

Як повідомлялося, екстрені відключення світла застосовуються після масованої атаки РФ по енергосистемі 10 жовтня, внаслідок якої тільки в Києві були знеструмлені 800 тис. абонентів. Вчергове екстрені відключення відбувалися вчора ввечері - цього разу вони стосувалися всієї України, за винятком Донеччини та частини Чернігівщини. Причиною такої ситуації є дефіцит потужності при рості споживання через похолодання. 

