Екстрені відключення світла запроваджено у Дніпропетровській області

Екстрені відключення світла відбуваються в Дніпропетровській області, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"За командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - йдеться в його повідомленні у Телеграм у четвер зранку.

Як повідомлялося, екстрені відключення світла застосовуються після масованої атаки РФ по енергосистемі 10 жовтня, внаслідок якої тільки в Києві були знеструмлені 800 тис. абонентів. Вчергове екстрені відключення відбувалися вчора ввечері - цього разу вони стосувалися всієї України, за винятком Донеччини та частини Чернігівщини. Причиною такої ситуації є дефіцит потужності при рості споживання через похолодання.