Число постраждалих в Дніпрі зросло до 43 осіб, 10 у важкому стані – обладміністрація

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість постраждалих через російську ракетну атаку по місту Дніпро зросла, за уточненими даними, до 43 людей, десять із них перебувають у важкому стані, повідомив тимчасово виконуючий глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"За уточненими даними, через ранкову атаку у Дніпрі 43 постраждалих. 30 з них лишаються в лікарні. 10 досі у важкому стані", - написав Гайваненко в телеграм-каналі.

За його, понівечені адміністративна будівля, підприємства, чотири будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, дві станції технічного обслуговування та понад 50 авто.

Раніше повідомлялось про 40 постраждалих та чотирьох загиблих. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що 2 грудня за загиблими внаслідок атаки РФ у Дніпрі оголошено день жалоби.