Інтерфакс-Україна
Події
11:44 06.01.2026

Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

1 хв читати
Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

Троє співробітників поліції поранені внаслідок ворожої атаки на службовий автомобіль у Пологівському районі Запорізької області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Російський fpv-дрон ударив по службовому автомобілю правоохоронців, який рухався по автодорозі у Воздвижівці. Внаслідок атаки поранені троє людей - 46-річний та 29-річний чоловіки та 41-річна жінка", - написав він у Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Теги: #федоров #постраждалі #атака_рф #запорізька_область

