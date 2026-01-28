Інтерфакс-Україна
22:21 24.01.2026
ВІТКОФФ НАЗВАВ ПЕРЕГОВОРИ В АБУ-ДАБІ ДУЖЕ КОНСТРУКТИВНИМИ ТА АНОНСУВАВ ЇХ ПРОДОВЖЕННЯ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ

01:47 12.01.2026
В КИЄВІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

23:41 08.01.2026
В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - МЕР

23:21 05.01.2026
ЗЕЛЕНСЬКИЙ УВІВ ДО СКЛАДУ РНБО КЕРІВНИКА ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА КИРИЛА БУДАНОВА ТА ВИВІВ ІЗ СКЛАДУ РНБО ОЛЕГА ІВАЩЕНКА

00:00 01.01.2026
КОЛЕКТИВ АГЕНТСТВА "ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА" ВІТАЄ СВОЇХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ, ЧИТАЧІВ І КОЛЕГ ІЗ НОВИМ 2026 РОКОМ!

00:18 29.12.2025
РФ НЕ ПОГОДИЛАСЯ НА ЗУПИНКУ ВОГНЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ РЕФЕРЕНДУМУ - ТРАМП

00:07 29.12.2025
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: УМЄРОВ, КИСЛИЦЯ ТА ГНАТОВ ПРОДОВЖАТЬ РОБОТУ У ПЕРЕГОВОРНІЙ ГРУПІ

00:02 29.12.2025
ТРАМП: ПИТАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ТА КОНТРОЛЮ ТА ДОНБАСІ ЩЕ НЕ ВИРІШЕНЕ, АЛЕ ПРОГРЕС У НЬОМУ Є

23:59 28.12.2025
КОМАНДИ УКРАЇНИ ТА США ЗУСТРІНУТЬСЯ У НАЙБЛИЖЧІ ТИЖНІ, ЩОБ ФІНАЛІЗУВАТИ ОБГОВОРЕНІ ПИТАННЯ З ТРАМПОМ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

Щонайменше двоє поранених через удар по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині – Кулеба

В результаті атаки РФ у Білогородській громаді пошкоджено будинок, евакуюють мешканців - ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 93 ворожі атаки - Генштаб

Внаслідок атаки ворожого БпЛА на Одещині виникла пожежа на території православного монастиря

Партія генераторів ЄС піде на підтримку критичної інфраструктури 10 областей України - Мінрозвитку

Глава МЗС Польщі закликав Маска унеможливити використання РФ Starlink для ударів по Україні

Заступник керівника ОП обговорив із очільниками областей приєднання когенераційних потужностей до енергосистеми України

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару БпЛА по пасажирському потягу в Харківській області завершено

Мінекономіки: Україна і європейські партнери впроваджують систему моніторингу довкілля і роботу Реєстру збитків

На Одещині відновили електропостачання для 101 тис. родин, без світла залишаються ще 62 тис.

Фрагменти 5 тіл знайдено на місці удару БпЛА по пасажирському потягу в Харківській області - прокуратура

