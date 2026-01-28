В результаті атаки РФ у Білогородській громаді пошкоджено будинок, евакуюють мешканців - ОВА

Унаслідок атаки РФ у Білогородській громаді Київської області пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, на місці виникла пожежа, проводиться евакуація мешканців, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На місці працюють рятувальники, медики перебувають у режимі очікування та контролю. Проводиться евакуація мешканців. Уся необхідна першочергова допомога надається", - йдеться в повідомленні очільника ОВА у Телеграм.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8739