02:43 28.01.2026

В результаті атаки РФ у Білогородській громаді пошкоджено будинок, евакуюють мешканців - ОВА

Унаслідок атаки РФ у Білогородській громаді Київської області пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, на місці виникла пожежа, проводиться евакуація мешканців, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На місці працюють рятувальники, медики перебувають у режимі очікування та контролю. Проводиться евакуація мешканців. Уся необхідна першочергова допомога надається", - йдеться в повідомленні очільника ОВА у Телеграм.

