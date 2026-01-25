Внаслідок ворожих атак на Київщині пошкоджено понад 20 будинків, четверо людей поранено

В результаті ворожих атак на Київщині пошкоджено понад 20 цивільних об’єктів, серед яких житлові будинки, заклади культури, складські приміщення та транспортні засоби, поранено четверо людей, повідомляє повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його інформацією наслідки зафіксовано у Броварському, Бориспільському та Вишгородському районах.

У Броварському районі постраждали 22 об’єкти: 15 приватних будинків з вибитими вікнами та пошкодженими фасадами й покрівлями, 6 транспортних засобів та склад. У Бориспільському районі зафіксовано пошкодження двох житлових будинків, а у Вишгородському — будівлі закладу культури.

"Унаслідок атаки травмовано чотирьох мешканців Київщини. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу", - зазначено Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8710