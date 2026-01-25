Інтерфакс-Україна
Події
01:36 25.01.2026

Внаслідок ворожих атак на Київщині пошкоджено понад 20 будинків, четверо людей поранено

1 хв читати

В результаті ворожих атак на Київщині пошкоджено понад 20 цивільних об’єктів, серед яких житлові будинки, заклади культури, складські приміщення та транспортні засоби, поранено четверо людей, повідомляє повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його інформацією наслідки зафіксовано у Броварському, Бориспільському та Вишгородському районах.

У Броварському районі постраждали 22 об’єкти: 15 приватних будинків з вибитими вікнами та пошкодженими фасадами й покрівлями, 6 транспортних засобів та склад. У Бориспільському районі зафіксовано пошкодження двох житлових будинків, а у Вишгородському — будівлі закладу культури.

"Унаслідок атаки травмовано чотирьох мешканців Київщини. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу", - зазначено Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8710

Теги: #наслідки #київська #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:57 24.01.2026
У Слов’янську двоє підлітків постраждали внаслідок атак ворожих FPV-дронів - МВА

У Слов’янську двоє підлітків постраждали внаслідок атак ворожих FPV-дронів - МВА

22:21 24.01.2026
Понад 160 бригад працюють над відновленням тепла в Києві, у Чернігові без електропостачання залишалося понад 400 тис. споживачів

Понад 160 бригад працюють над відновленням тепла в Києві, у Чернігові без електропостачання залишалося понад 400 тис. споживачів

21:20 24.01.2026
Понад 800 тис. абонентів у Києві залишилися без світла через масовану атаку РФ - Шмигаль

Понад 800 тис. абонентів у Києві залишилися без світла через масовану атаку РФ - Шмигаль

07:40 24.01.2026
П'ятнадцять осіб, серед них 12-річний хлопчик, постраждали через масовану атаку БпЛА на Харків

П'ятнадцять осіб, серед них 12-річний хлопчик, постраждали через масовану атаку БпЛА на Харків

02:58 24.01.2026
У Києві жертва і троє постраждалих через нічну ворожу атаку та пошкоджений приватний медзаклад

У Києві жертва і троє постраждалих через нічну ворожу атаку та пошкоджений приватний медзаклад

23:21 23.01.2026
На Київщині задіяно понад 4,4 тис. генераторів для забезпечення критичної інфраструктури, очікується додаткове обладнання від партнерів

На Київщині задіяно понад 4,4 тис. генераторів для забезпечення критичної інфраструктури, очікується додаткове обладнання від партнерів

08:23 20.01.2026
Унаслідок ворожої атаки на Київщині є загиблий

Унаслідок ворожої атаки на Київщині є загиблий

07:36 19.01.2026
Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури

Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури

04:36 19.01.2026
До Київщини надійшли 60 зарядних станцій EcoFlow від чеських партнерів - ОВА

До Київщини надійшли 60 зарядних станцій EcoFlow від чеських партнерів - ОВА

20:23 18.01.2026
Київська ОВА: Навчальний процес у школах області відновлять з 19 січня

Київська ОВА: Навчальний процес у школах області відновлять з 19 січня

ВАЖЛИВЕ

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА

Число померлих в Україні у 2025р перевищило число народжених майже у 2,9 раза – Мінюст

ОСТАННЄ

Лідерка німецької ультраправої партії AfD виступила проти постачання зброї Україні

Американські чиновники допустили можливу зустріч Путіна та Зеленського після переговорів в Абу-Дабі -ЗМІ

У Міннеаполісі агент ICE вбив громадянина США, Трамп підтримав операцію, після чого спалахнули протести та критика демократів

Віткофф назвав переговори в Абу-Дабі дуже конструктивними та анонсував їх продовження наступного тижня

ВІТКОФФ НАЗВАВ ПЕРЕГОВОРИ В АБУ-ДАБІ ДУЖЕ КОНСТРУКТИВНИМИ ТА АНОНСУВАВ ЇХ ПРОДОВЖЕННЯ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ

Росія та Україна вели частину переговорів в Абу-Дабі без участі США - ЗМІ

Стармер і Трамп обговорили необхідність сталого припинення вогню в Україні

Трамп попередив Канаду про ризик 100% мита у разі торговельної угоди з Китаєм

"Укренерго" в неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

У Києві вибухотехніки знешкодили нездетоновану частину балістичної ракети – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА