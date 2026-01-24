Інтерфакс-Україна
Події
20:23 24.01.2026

"Укренерго" в неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

1 хв читати
"Укренерго" в неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

НЕК "Укренерго" в неділю обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 25 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні "Укренерго" у Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

Пресслужбою НЕК "Укренерго" повідомляється, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

 

Теги: #обмеження #енергопостачання

