"Укренерго" в неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

"Завтра, 25 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні "Укренерго" у Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

Пресслужбою НЕК "Укренерго" повідомляється, що ситуація в енергосистемі може змінитись.