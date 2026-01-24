Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Учасники українсько-американсько-російських перемовин в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) обговорювали можливі параметри закінчення війни та безпековий моніторинг з боку США, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді української делегації після завершення перемовин у суботу.

"Зустрічі в Еміратах завершились. І це перший такий формат за доволі довгий час – дводенні тристоронні зустрічі. Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними… Головне, на чому зосередились обговорення, – це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки", - написав Зеленський в Телеграм.

Він зазначив, що під час зустрічі американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин.

Президент повідомив, що наступні перемовини за певних умов можуть відбутися вже наступного тижня. "За підсумками зустрічей цими днями, усі сторони домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки. Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч. За умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня", - повідомив Зеленський.

За його словами, переговори тривали зокрема за участі військових трьох сторін. З українського боку в переговорах брали участь секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. З американського боку були Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. З російського боку були представники воєнної розвідки та російської армії.

"Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, представники України, США та РФ розпочали тристоронні переговори в Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів) у п'ятницю в першій половині дня, вони завершилися в суботу.

Раніше Зеленський заявляв, що на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу. Російська сторона заявила, що без вирішення питання територій на успіх в переговорах не варто. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".

У четвер, 22 січня, Зеленський і президент США Дональд Трамп провели "позитивну зустріч". Зустріч тривала трохи більше години.

В той самий час у Кремлі пройшла зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. В ній брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков і його спецпредставник Кирило Дмитрієв. Зусріч тривала 3,5 години.

Зеленський у п'ятницю затвердив склад делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Переговорну групу України очолив секретар РНБО Рустем Умєров.