"Червона" лінія метро в Києві відновила роботу в звичайному режимі

Святошинсько-Броварська ("червона", М1) лінія київського метрополітену відновила свою роботу в звичайному режимі по всій довжині після обмежень, та закриття низки станцій, спричинених нічним російським обстрілом та дефіцитом енергопостачання.

"На вхід відкриті всі станції. Час очікування поїзда згідно з графіком вихідного дня – 6 хвилин", - повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації в суботу вдень.

Як повідомлялося, вранці через дефіцит електроенергії поїзди на "червоній лінії" курсували між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" з інтервалом 7-9 хвилин, а між "Арсенальною" та "Дарницею" з інтервалом 12 хвилин. Станції "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк" та "Дніпро" були зачинені: до перших двох поїзди не доїжджали, останні дві проїжджали без зупинки. Рух поїздів здійснювався за диспетчерським регулюванням у ручному режимі, кількість поїздів на лінії визначалася відповідно до наявних потужностей електроенергії.

Обмеження руху також вводилися на Сирецько-Печерській ("зеленій", М3) лінії київського метрополітену, але наразі воно також скасоване і рух відновлено у звичайному режимі.