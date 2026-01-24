Інтерфакс-Україна
Події
14:38 24.01.2026

"Червона" лінія метро в Києві відновила роботу в звичайному режимі

1 хв читати

Святошинсько-Броварська ("червона", М1) лінія київського метрополітену відновила свою роботу в звичайному режимі по всій довжині після обмежень, та закриття низки станцій, спричинених нічним російським обстрілом та дефіцитом енергопостачання.

"На вхід відкриті всі станції. Час очікування поїзда згідно з графіком вихідного дня – 6 хвилин", - повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації в суботу вдень.

Як повідомлялося, вранці через дефіцит електроенергії поїзди на "червоній лінії" курсували між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" з інтервалом 7-9 хвилин, а між "Арсенальною" та "Дарницею" з інтервалом 12 хвилин. Станції "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк" та "Дніпро" були зачинені: до перших двох поїзди не доїжджали, останні дві проїжджали без зупинки. Рух поїздів здійснювався за диспетчерським регулюванням у ручному режимі, кількість поїздів на лінії визначалася відповідно до наявних потужностей електроенергії.

Обмеження руху також вводилися на Сирецько-Печерській ("зеленій", М3) лінії київського метрополітену, але наразі воно також скасоване і рух відновлено у звичайному режимі.

Теги: #метрополітен #відновлення_руху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:55 20.01.2026
Понад 10 тис. киян перебували на станціях метро вночі під час повітряної тривоги – КМДА

Понад 10 тис. киян перебували на станціях метро вночі під час повітряної тривоги – КМДА

09:47 20.01.2026
У Києві інтервали руху поїздів метро між станціями "Дарниця" – "Арсенальна" становлять до 10 хвилин

У Києві інтервали руху поїздів метро між станціями "Дарниця" – "Арсенальна" становлять до 10 хвилин

14:50 10.01.2026
Столичний метрополітен вимушено збільшує інтервал руху поїздів - КМДА

Столичний метрополітен вимушено збільшує інтервал руху поїздів - КМДА

10:16 10.01.2026
Робота тролейбусів повністю відновлена на лівому березі Києва – КМДА

Робота тролейбусів повністю відновлена на лівому березі Києва – КМДА

14:20 28.12.2025
Рух електротранспорту в Києві повністю відновлено - КМДА

Рух електротранспорту в Києві повністю відновлено - КМДА

12:01 27.12.2025
У Києві поїзди метрополітену на червоній лінії курсують зі змінами – КМДА

У Києві поїзди метрополітену на червоній лінії курсують зі змінами – КМДА

18:34 20.12.2025
"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення Одеса—Кишинів уперше з 2022 року

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення Одеса—Кишинів уперше з 2022 року

13:03 20.12.2025
Поліція затримала чоловіка, який влаштував бійку у столичному метрополітені

Поліція затримала чоловіка, який влаштував бійку у столичному метрополітені

13:56 17.12.2025
Кличко: Завершення робіт на станції "Мостицька" в основних конструкціях передбачене в 2026р

Кличко: Завершення робіт на станції "Мостицька" в основних конструкціях передбачене в 2026р

11:12 12.12.2025
Петиція із закликом встановити в київському метро табло зворотного відліку не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція із закликом встановити в київському метро табло зворотного відліку не набрала необхідних для розгляду голосів

ВАЖЛИВЕ

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА

Число померлих в Україні у 2025р перевищило число народжених майже у 2,9 раза – Мінюст

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

ОСТАННЄ

Наступний раунд переговорів між Україньою, США та РФ відбудеться наступного тижня – ЗМІ

Близько 600 будинків на Троєщині в Києві без тепла, води і світла – мер

Орбан чинить злочин проти Угорщини та закарпатських угорців, блокуючи вступ України до ЄС – Сибіга

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Окупанти вдарили по фабриці Roshen вночі двічі в одне й те саме місце – Порошенко

Клименко: внаслідок російських атак постраждали близько 40 осіб, пошкоджено понад 170 об’єктів

У більшість областей йде потепління, але ожеледь і налипання снігу можуть ускладнити роботу підприємств та транспорту

Віцепрем’єр Кулеба: 447 генераторів надійдуть з ЄС до України протягом тижня, 2 з них великої потужності

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 31, серед них двоє дітей

Зеленський привітав розвідників із Днем зовнішньої розвідки України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА