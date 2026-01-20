Понад 10 тис. киян перебували на станціях метро вночі під час повітряної тривоги – КМДА

Фото: Київський метрополітен

Станціями столичного метрополітену скористалися як укриттям понад 10 тис. людей під час масованої ворожої атаки на Київ у ніч проти вівторка, 20 січня, зокрема майже 800 дітей, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані комунального підприємства КП "Київський метрополітен".

За даними КМДА, 46 підземних станцій працюють у режимі укриття цілодобово. Зокрема, усі вестибюлі відкриті на вхід, а на станціях чергує персонал, який надає необхідну допомогу та роз’яснення.

"Щоб перебування на станціях у нічний час було безпечним і комфортнішим, у комунальному підприємстві радять мати при собі: теплі речі, ковдри та каремати, оскільки середня температура в укритті становить 17–18°C, можуть бути протяги через наявність тунелів та інших підземних приміщень; персональні ліки; пляшку води або термос із теплим напоєм; засоби гігієни (вологі й сухі серветки); для власників домашніх тварин – пелюшки та пакетики", - йдеться в повідомленні.