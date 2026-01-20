Інтерфакс-Україна
Події
10:55 20.01.2026

Понад 10 тис. киян перебували на станціях метро вночі під час повітряної тривоги – КМДА

1 хв читати
Понад 10 тис. киян перебували на станціях метро вночі під час повітряної тривоги – КМДА
Фото: Київський метрополітен

Станціями столичного метрополітену скористалися як укриттям понад 10 тис. людей під час масованої ворожої атаки на Київ у ніч проти вівторка, 20 січня, зокрема майже 800 дітей, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані комунального підприємства КП "Київський метрополітен".

За даними КМДА, 46 підземних станцій працюють у режимі укриття цілодобово. Зокрема, усі вестибюлі відкриті на вхід, а на станціях чергує персонал, який надає необхідну допомогу та роз’яснення.

"Щоб перебування на станціях у нічний час було безпечним і комфортнішим, у комунальному підприємстві радять мати при собі: теплі речі, ковдри та каремати, оскільки середня температура в укритті становить 17–18°C, можуть бути протяги через наявність тунелів та інших підземних приміщень; персональні ліки; пляшку води або термос із теплим напоєм; засоби гігієни (вологі й сухі серветки); для власників домашніх тварин – пелюшки та пакетики", - йдеться в повідомленні.

Теги: #київ #укриття #метрополітен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:32 20.01.2026
Водопостачання почало повертатися в деякі лівобережні райони столиці

Водопостачання почало повертатися в деякі лівобережні райони столиці

10:03 20.01.2026
Найскладніше після нічного російського обстрілу в Києві – Зеленський

Найскладніше після нічного російського обстрілу в Києві – Зеленський

09:47 20.01.2026
У Києві інтервали руху поїздів метро між станціями "Дарниця" – "Арсенальна" становлять до 10 хвилин

У Києві інтервали руху поїздів метро між станціями "Дарниця" – "Арсенальна" становлять до 10 хвилин

08:06 20.01.2026
Кличко: Через ворожу атаку понад 5 тис. будинків Києва без опалення, Лівий берег - без води

Кличко: Через ворожу атаку понад 5 тис. будинків Києва без опалення, Лівий берег - без води

06:54 20.01.2026
У Києві через ситуацію з енергетикою метро курсуватиме зі змінами - КМДА

У Києві через ситуацію з енергетикою метро курсуватиме зі змінами - КМДА

02:53 20.01.2026
Кличко: соцінфраструктура Лівого берега Києва переходить на автономний режим

Кличко: соцінфраструктура Лівого берега Києва переходить на автономний режим

02:49 20.01.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території складських приміщень

У Києві внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території складських приміщень

02:24 20.01.2026
Балістична атака по Києву: пошкоджено будівлі, зафіксовано пожежі

Балістична атака по Києву: пошкоджено будівлі, зафіксовано пожежі

17:15 19.01.2026
Близько 12,5 тис. багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7500 грн – КМДА

Близько 12,5 тис. багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7500 грн – КМДА

15:33 19.01.2026
Поліція: 73-річний чоловік помер в Києві не через ожеледицю, а від хвороби серця

Поліція: 73-річний чоловік помер в Києві не через ожеледицю, а від хвороби серця

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили 27 російських ракет і 315 БПЛА

Найскладніше після нічного російського обстрілу в Києві – Зеленський

Україна отримала потрібні ракети для ППО за добу до обстрілу РФ, вони суттєво допомогли – Зеленський

"Укренерго" повідомило про аварійні відключення через ворожі обстріли

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

ОСТАННЄ

Частина ракет, якими РФ атакувала вночі Україну, вже цьогорічні – Зеленський

Офіс генпрокурора щодо заяв про тиск на органи місцевого самоврядування: Найгучніше про це говорять, коли є розкрадання

Від початку війни до служби розшуку УЧХ звернулись майже 185 тисяч громадян

Помер засновник бренду "Наш Формат" Кириченко

Нацполіція проводить слідчі дії у справі розкрадання держкоштів, один із обшуків - у приміщенні Дніпровської міськради

Внаслідок масованої атаки знеструмлені споживачі у Києві та шести областях

Калмикова: Керівники підпорядкованих Мінветеранів установ будуть регулярно інформувати щодо їх кадрових рішень

Політтехнолог Петров звільнився з НВМК за власним бажанням

Двоє загиблих та п'ятеро поранених через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби - ОВА

Сили оборони збили 27 російських ракет і 315 БПЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА