Трамп запросив на "Раду миру" щодо Гази 49 країн, зокрема Україну — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп запросив низку світових лідерів приєднатися до його "Ради миру для Гази", сподіваючись просунути свій 20-пунктний план щодо забезпечення тривалого миру та відбудови палестинського анклаву, повідомляє Bloomberg.

"Трамп хоче, щоб церемонія підписання відбулася в Давосі в четвер, незважаючи на заклики деяких із запрошених переглянути умови роботи групи," — йдеться у повідомленні.

Згідно з даними видання, до списку запрошених увійшли Албанія, Аргентина, Австралія, Австрія, Бахрейн, Білорусь, Бразилія, Канада, Кіпр, Єгипет, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Індія, Індонезія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Йорданія, Казахстан, Марокко, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Пакистан, Парагвай, Польща, Португалія, Катар, Румунія, Росія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Словенія, Південна Корея, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Таїланд, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, Велика Британія, Україна, Узбекистан, В’єтнам та Європейська комісія.

Зазначається, що не всі країни підтвердили отримання, і список не є вичерпним.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела, запрошення для України надходило, але наразі українська сторона його вивчає і ще не давала відповідь.