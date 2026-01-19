Мерц заявив, що від мит Трампа постраждають не тільки європейці, але й американці

Фото: https://www.dw.com

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц на тлі погроз президента США Дональда Трампа ввести мита проти низки країн ЄС заявив у понеділок, що подібні заходи негативно позначаться не тільки на європейцях, але і на американцях, повідомляє Die Zeit.

"Як правило, митні збори в підсумку сплачуються тими особами в країнах, для яких призначений імпорт. У цьому випадку митні збори де-факто будуть сплачувати американські споживачі. Але це, звичайно, завдасть шкоди європейській економіці і, зокрема, економіці Німеччини", - наводить газета слова Мерца.

Він зазначив, що сподівається уникнути ескалації напруженості у відносинах із США.

Канцлер ФРН додав, що "постарається зустрітися з президентом Трампом у середу" в Давосі, щоб обговорити цю тему.

Раніше Трамп написав у соцмережі Truth Social, що з лютого введе мита щодо низки європейських країн, які підтримують Данію в питанні про приналежність Гренландії. "З 1 лютого 2026 року всі ці країни - Данія, Норвегія, Швеція, Франція, ФРН, Велика Британія, Нідерланди і Фінляндія - будуть платити мито в 10% на всі товари, що відправляються до США", - заявив Трамп.

У понеділок віце-прем’єр ФРН, глава Мінфіну Ларс Клінгбайль заявив, що Європа має достатній набір контрзаходів у зв’язку зі спробами США чинити економічний тиск з питання Гренландії.

Західні ЗМІ повідомляли, що у відповідь ЄС може вдатися до мит на товари США на суму 93 млрд євро. ЗМІ пояснювали, що Євросоюз раніше вже схвалив ці мита, але не став застосовувати їх у зв’язку з процесом вирішення торговельних розбіжностей з США. Мита торкнулися б, зокрема, літаків компанії Boeing, автомобілів, вироблених у США, бурбону.