Сибіга та генсек Ради Європи обговорили механізми відповідальності РФ у Давосі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе на Всесвітньому економічному форумі 2026 у Давосі (Швейцарія).

"Гарна зустріч просто неба в Давосі з @coe генеральним секретарем @Alain_Berset. Ми обмінялися думками щодо ключових напрямків нашої співпраці: Спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії проти України, Міжнародної комісії з розгляду претензій та інших механізмів відповідальності за російські злочини", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Глава українського МЗС зазначив, що вони обидва погодилися, що минулий рік був дуже продуктивним у запуску інфраструктури відповідальності.

"Цей рік має стати роком її практичного функціонування. Росія повинна знати, що відповідальність неминуча", - наголосив Сибіга.

Сибіга каже, що запросив генсека відвідати Україну найближчим часом.