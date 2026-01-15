Сибіга: Голову делегації МКЧХ в Україні буде викликано до МЗС для пояснень через ганебну заяву

Хибна моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь на останню заяву Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ударів по критичній інфраструктурі.

На своїй сторінці в Х Сибіга написав, що "ця заява — ганебна".

"Хибна моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною. На відміну від Росії, Україна діє в рамках міжнародного гуманітарного права та нашого невід’ємного права на самооборону. Не дивно, що репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок таких заяв, які відбілюють російські воєнні злочини та ще більше підривають довіру до організації, особливо враховуючи її тривалу нездатність забезпечити систематичний доступ до українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією", - заявив він.

Сибіга повідомив, що голову делегації МКЧХ в Україні буде викликано до МЗС для пояснень.

"Я також запрошую людей, які написали та схвалили цю заяву, залишити свої теплі офіси, приїхати до України та провести день у холодному будинку. Можливо, до них повернеться відчуття реальності", - написав міністр.

Раніше у МКЧХ опублікували заяву, в якій зазначається, що "нещодавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні та Росії залишили мільйони людей майже без електроенергії, води та опалення на тлі низьких температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, Бєлгороді та інших районах".