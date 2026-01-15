Ексглава Апарату прем’єра Шмигаля Фербей претендує очолити службу 1-го віцепрем’єра - міністра енергетики

Колишній керівник Апарату прем’єр-міністра України Євгеній Фербей претендує на посаду керівника Служби першого віцепрем’єра - міністра енергетики.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Фербей подав електронну декларацію про майно і доходи як кандидат на посаду керівника Служби першого віцепрем’єра-міністра енергетики.

Фербей був звільнений з посади керівника Апарату прем’єр-міністра 17 липня 2025 року з відставкою Дениса Шмигаля.

У декларації Фербей, зокрема, зазначив за 2025 рік майже 830 тис. грн заробітної плати в Секретаріаті Кабміну.

Як повідомлялося, 14 січня 2026 року Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля міністром енергетики. До цього з 17 липня 2025 року він був міністром оборони, куди пішов з посади прем’єра, яку обіймав понад 5 років.

Декларацію як кандидата на посаду держсекретаря Міненерго 15 січня подав держсекретар Міністерства оборони Максим Малашкін.

14 січня колишня заступниця міністра розвитку громад і територій Валентина Москаленко, а також з травня 2020 року по серпень 2025 року радниця з питань регіональної політики тодішнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, яка перейшла на роботу в Міноборони після його призначення, подала декларацію на посаду заступника міністра енергетики.