Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою, повідомив президент України Володимир Зеленський після проведення енергетичного селектору.

"Уряд України повинен негайно, сьогодні протягом дня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою. Очікую також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент повідомив, що на селекторі були присутні премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та ключові для рішень в умовах надзвичайної ситуації члени уряду, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської областей.

"Багато робочих деталей обговорили, та надзвичайно багато проблем треба вирішувати максимально оперативно", - зазначив він.

Зеленський також анонсував окрему нараду з міністром оборони Михайлом Федоровим і командувачем Повітряних сил ЗСУ Анатолієм Кривоножком щодо захисту енергетичних обʼєктів і додаткових запитів до партнерів на підтримку ППО.