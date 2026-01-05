Екстрені відключення на лівому березі Києва скасовано на 10 день після обстрілу

Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва цієї ночі повертаються до графіків відключень, повідомив ДТЕК в Телеграм у понеділок ввечері.

"Лівий берег Києва: екстрені відключення скасовано", – йдеться в інформації.

Згідно з графіками, на 6 січня в Києві заплановані відключення в 1-2 черги.

Як повідомлялося, екстрені відключення на лівому березі Києва було введено після масштабного обстрілу столиці вночі та зранку 27 грудня.

ДТЕК нагадав, що графіки можуть оновлюватися впродовж дня, відповідно до ситуації в енергосистемі та команд "Укренерго".