Масові відключення 40-60% інфраструктури наразі фіксуються у 9 областях – "Київстар"

Інфраструктура найбільшого українського оператора мобільного зв’язку "Київстар" після останніх масованих російських ударів по енергетиці у дев’яти областях наразі знеструмлена на 40-60%, повідомив СЕО компанії Олександр Комаров.

"У деяких регіонах, згідно з нашою внутрішньою класифікацією, ми перебуваємо в стані повного відключення електроенергії. Але, в той же час, не працює менше 10% нашої мережі", – сказав Комаров на дискусії в Українському домі у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що з 16,5 тис. сайтів "Київстару" фактично не працюють через поточну ситуацію трохи більше 1 тис. об’єктів.

"Основна мережа захищена протягом 72 годин. І ми цілком впевнені, що зможемо протриматися ще довше", - додав СЕО компанії.

Комаров уточнив, що наразі компанія має можливість залучити понад 2 тис. працівників під час нерегульованих відключень електроенергії для підтримки мережі.

Загалом він зазначив, що збільшення терміну та надійності роботи інфраструктури зв’язку компанії під час відключень залишається одним з найважливіших напрямків діяльності компанії.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів - це на 3,6% менше, ніж за попередній рік, водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% – до 15 млн.

Компанія в третьому кварталі 2025 року отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виведення "Київстару" на біржу був його 100%-ним власником.

19-22 січня в Давосі працює Український дім – Ukraine House Davos 2026, співорганізаторами якого виступають Фонд Віктора Пінчука, Ukraine-Moldova American Enterprise Fund та Horizon Capital.

