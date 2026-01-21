Інтерфакс-Україна
Телеком
13:31 21.01.2026

Масові відключення 40-60% інфраструктури наразі фіксуються у 9 областях – "Київстар"

2 хв читати
Масові відключення 40-60% інфраструктури наразі фіксуються у 9 областях – "Київстар"

Інфраструктура найбільшого українського оператора мобільного зв’язку "Київстар" після останніх масованих російських ударів по енергетиці у дев’яти областях наразі знеструмлена на 40-60%, повідомив СЕО компанії Олександр Комаров.

"У деяких регіонах, згідно з нашою внутрішньою класифікацією, ми перебуваємо в стані повного відключення електроенергії. Але, в той же час, не працює менше 10% нашої мережі", – сказав Комаров на дискусії в Українському домі у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що з 16,5 тис. сайтів "Київстару" фактично не працюють через поточну ситуацію трохи більше 1 тис. об’єктів.

"Основна мережа захищена протягом 72 годин. І ми цілком впевнені, що зможемо протриматися ще довше", - додав СЕО компанії.

Комаров уточнив, що наразі компанія має можливість залучити понад 2 тис. працівників під час нерегульованих відключень електроенергії для підтримки мережі.

Загалом він зазначив, що збільшення терміну та надійності роботи інфраструктури зв’язку компанії під час відключень залишається одним з найважливіших напрямків діяльності компанії.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів - це на 3,6% менше, ніж за попередній рік, водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% – до 15 млн.

Компанія в третьому кварталі 2025 року отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виведення "Київстару" на біржу був його 100%-ним власником.

19-22 січня в Давосі працює Український дім – Ukraine House Davos 2026, співорганізаторами якого виступають Фонд Віктора Пінчука, Ukraine-Moldova American Enterprise Fund та Horizon Capital.

Джерело: https://www.youtube.com/live/JyNSCHKh_6s?si=DB8w5CEDpXdgddqZ

 

Теги: #київстар #атаки_рф #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:22 21.01.2026
"Київстар" планує інвестувати у ВДЕ та е-commerce - СЕО

"Київстар" планує інвестувати у ВДЕ та е-commerce - СЕО

12:40 20.01.2026
РФ з жовтня-2025 пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, потрібно допомоги на $1 млрд – міністр економіки

РФ з жовтня-2025 пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, потрібно допомоги на $1 млрд – міністр економіки

08:20 20.01.2026
"Укренерго" повідомило про аварійні відключення через ворожі обстріли

"Укренерго" повідомило про аварійні відключення через ворожі обстріли

08:30 19.01.2026
У кількох регіонах України через російські обстріли запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

У кількох регіонах України через російські обстріли запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

22:22 18.01.2026
CEO YASNO: у Києві тривають екстрені відключення електроенергії, країна переходить на графіки з 4,5–5 черг

CEO YASNO: у Києві тривають екстрені відключення електроенергії, країна переходить на графіки з 4,5–5 черг

10:52 17.01.2026
Через нічну атаку РФ знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині, графіки не діють - Міненерго

Через нічну атаку РФ знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині, графіки не діють - Міненерго

12:19 16.01.2026
Кількість користувачів Starlink Direct to Cell в Україні перевищила 3 млн, найбільша активність - у 5 містах

Кількість користувачів Starlink Direct to Cell в Україні перевищила 3 млн, найбільша активність - у 5 містах

10:18 15.01.2026
"Київстар" отримав дозвіл на продовження тестування технології Starlink Direct to Cell до 20 квітня 2026 р.

"Київстар" отримав дозвіл на продовження тестування технології Starlink Direct to Cell до 20 квітня 2026 р.

08:07 13.01.2026
У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

19:43 12.01.2026
Застосовані екстрені відключення у частині Солом'янського та Святошинського районів – ДТЕК

Застосовані екстрені відключення у частині Солом'янського та Святошинського районів – ДТЕК

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

ОСТАННЄ

"Нова пошта" у 2025р збільшила виручку на 21%

Держкомтелерадіо з січня вносить до ДМС подання для видачі посвідок на тимчасове проживання представникам іноземних медіа

Кабмін призначив Ругаєва в.о. держсекретаря Мінцифри

Держкомтелерадіо: 267 суб’єктів видавничої справи внесено до держреєстру у 2025р.

Федоров: Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Нові кадрові призначення будуть незабаром

Мережа "Ябко" заперечує причетність до вилученої на кордоні в п’ятницю партії техніки Apple

Ajax Systems у 2025р. збільшила кількість співробітників на 19% та користувачів на 29%

Кабмін призначив Борнякова в.о. міністра цифрової трансформації

Держсистему онлайн-моніторингу азартних ігор вводять у промексплуатацію, ринок має 6 міс. на приєднання - PlayCity

monobank додав завантаження інвойсів для платежів за IBAN

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА