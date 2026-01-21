Інтерфакс-Україна
Телеком
10:03 21.01.2026

Держкомтелерадіо з січня вносить до ДМС подання для видачі посвідок на тимчасове проживання представникам іноземних медіа

1 хв читати
З 1 січня 2026 року Державний комітет телебачення і радіомовлення України вносить до Державної міграційної служби України (ДМС) подання щодо видачі посвідок на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних медіа.

Згідно з повідомленням, розгляд звернень здійснюється у найкоротший строк, достатній для здійснення адміністративного провадження відповідно до закону України "Про адміністративну процедуру".

Зазначається, що звернення іноземного медіа щодо внесення подання можна надіслати поштою (м. Київ, вул. Прорізна, 2), електронною поштою ([email protected]) чи подати особисто (телефон для довідок (044)-278-82-38).

Теги: #преса #іноземці #посвідки #держкомтелерадіо

