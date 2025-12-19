Інтерфакс-Україна
Події
16:17 19.12.2025

До українських вишів у 2025р. зараховано 5,5 тис. іноземних студентів

Фото: Pixabay

У 2025 році до українських закладів вищої освіти було зараховано 5475 іноземних студентів, розповів голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Цьогоріч кількість іноземних студентів в українських ЗВО зросла більш ніж на пів тисячі. У 2025 році до українських закладів вищої освіти було зараховано 5475 іноземних студентів. Це на 534 більше, ніж у 2024 році (4 941). І це говорить про довіру", - написав Бабак в телеграм-каналі.

На думку голови комітету, це значить, що українська вища освіта залишається конкурентною і привабливою для іноземців навіть у час війни.

Він розповів, що найчастіше для вступу іноземні студенти обирають менеджмент, який цього року став безумовним лідером, а також стабільно високий попит зберігається на медицину, право та комп’ютерні науки. Крім того, студенти обирають й гуманітарні та економічні спеціальності.

Щодо територіального розподілу, то за словами Бабака, загалом особливих змін немає - найбільше з них навчаються в Києві, а також у Харківській, Сумській, Одеській та Запорізькій областях. 

"Освіта іноземних студентів в Україні – це не лише питання репутації. Вона напряму пов’язана з економічним ефектом, розвитком наукових партнерств і поступовим входженням України в глобальний освітній простір", - написав Бабак.

Крім того, він наголосив, що це ще один аргумент, чому інвестиції в освіту й університети мають залишатися пріоритетом, навіть і особливо під час війни.

