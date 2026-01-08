Інтерфакс-Україна
Події
19:18 08.01.2026

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У різних регіонах значно погіршились погодні умови, уряд підготує рішення, щоб на час таких погодних умов забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей удома, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Також у різних наших регіонах значно погіршились погодні умови – багато проблем на дорогах, проблеми з мережами. Фактично це надзвичайний режим для всіх служб", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

"І домовилися з прем’єр-міністром України, що уряд підготує рішення – на час таких погодних умов, цими днями, щоб забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів залишити людей удома", - додав президент.

Крім того, за його словами, у взаємодії з місцевими владами мають бути визначені параметри роботи шкіл у таких умовах на цьому та наступному тижні.

 

Теги: #регіони #погода #зеленський

