Інтерфакс-Україна
Події
21:08 28.01.2026

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

1 хв читати
Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Українська розвідка повідомляє про те, що росіяни готуються до нових ударів по Україні, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу.

"Знаємо про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз всі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів", - наголосив президент.

Він зазначив, що Україна розраховує на підтримку Європи, важливо, щоб лідери та держави не мовчали про те, що відбувається, не мовчали про те, що росіяни все одно намагаються завдати українцям якнайбільше болю, не зважаючи на жодну дипломатію.

"Коли є стільки дипломатичних зусиль, щоб завершити цю війну, коли і американці говорять із росіянами, і європейці намагаються, треба, щоб уся ця дипломатія мала реальну вагу для людей – реальне значення в ситуації зараз. Коли російські удари продовжуються, коли штурми тривають, людям складно відчувати, що дипломатія конструктивна й може дати результат. Треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувались, а до закінчення війни. У світу є сила, щоб це забезпечити. Треба тільки користуватися цією силою – заради миру. Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так", - підкреслив Зеленський.

 

Теги: #звернення #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:45 28.01.2026
Зеленський обговорив із волонтеркою Татою Кеплер важливість забезпечення військових підрозділів якісним такмедом

Зеленський обговорив із волонтеркою Татою Кеплер важливість забезпечення військових підрозділів якісним такмедом

20:25 28.01.2026
Зеленський: Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни

Зеленський: Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни

20:18 28.01.2026
Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

19:01 27.01.2026
Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

15:26 27.01.2026
Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

14:14 27.01.2026
Зеленський запросив канцлера Австрії приїхати до України

Зеленський запросив канцлера Австрії приїхати до України

11:22 27.01.2026
Зеленський: Кожен російський удар підважує дипломатію та бʼє по мирних зусиллях партнерів

Зеленський: Кожен російський удар підважує дипломатію та бʼє по мирних зусиллях партнерів

15:32 26.01.2026
Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

15:26 26.01.2026
Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

19:49 25.01.2026
Тихановська у Вільнюсі публічно назвала Зеленського символом боротьби за демократію

Тихановська у Вільнюсі публічно назвала Зеленського символом боротьби за демократію

ВАЖЛИВЕ

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

ОСТАННЄ

Уряд надасть 10 тис портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю – Свириденко

Віткофф та Кушнер не братимуть участі в наступному раунді українсько-російських переговорів – Рубіо

Уряд завершив формування НР "Енергоатома" – Свириденко

Суд пом’якшив запобіжний захід єксголові "Укренерго" Кудрицькому

На Херсонщині через детонацію ворожого дрона загинув місцевий житель - ОВА

У Києві без тепла лишаються 639 багатоповерхівок – Кличко

Близько 30% споживачів Харківської області без світла - Синєгубов

У Повітряних силах формується командування "малої" ППО: Напрям очолив Євген Хлєбніков

В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

ПАРЄ визнає неможливим проведення виборів під час воєнного стану - ЦВК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА