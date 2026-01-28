Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Українська розвідка повідомляє про те, що росіяни готуються до нових ударів по Україні, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу.

"Знаємо про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз всі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів", - наголосив президент.

Він зазначив, що Україна розраховує на підтримку Європи, важливо, щоб лідери та держави не мовчали про те, що відбувається, не мовчали про те, що росіяни все одно намагаються завдати українцям якнайбільше болю, не зважаючи на жодну дипломатію.

"Коли є стільки дипломатичних зусиль, щоб завершити цю війну, коли і американці говорять із росіянами, і європейці намагаються, треба, щоб уся ця дипломатія мала реальну вагу для людей – реальне значення в ситуації зараз. Коли російські удари продовжуються, коли штурми тривають, людям складно відчувати, що дипломатія конструктивна й може дати результат. Треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувались, а до закінчення війни. У світу є сила, щоб це забезпечити. Треба тільки користуватися цією силою – заради миру. Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так", - підкреслив Зеленський.