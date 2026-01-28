Літній чоловік постраждав унаслідок атаки ворожим FPV-дроном цивільного авто у Запорізькій області

Російські війська у середу атакували FPV-дроном цивільне авто в одному з районів Запорізької області, у результаті постраждав літній чоловік, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"63-річний чоловік дістав поранень через ворожу атаку на Запорізький район", - написав він у телеграмі.

Федоров уточнив, що росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто у селі Таврійське. Постраждав водій. Медики надають йому всю необхідну допомогу.