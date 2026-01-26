У Запорізькій області під час пожежі врятовано трьох людей

Рятувальники під час ліквідації пожежі врятували трьох людей у Запорізькій області, повідомляє Держслужба з НС України у Запорізькій області.

"Під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували власника квартири та передали його медикам. Крім того, рятувальники евакуювали з другого поверху чоловіка та жінку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що займання сталося в одному з населених пунктів Запорізького району – у квартирі на першому поверсі двоповерхового будинку горіли домашні речі на загальній площі 15 кв. м.

За даними ДСНС, причиною пожежі могла стати необережність під час куріння. За фактом події розпочато розслідування.

Джерело: https://t.me/gu_dsns_zp/26013