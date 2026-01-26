Інтерфакс-Україна
Події
06:36 26.01.2026

У Запорізькій області під час пожежі врятовано трьох людей

1 хв читати

Рятувальники під час ліквідації пожежі врятували трьох людей у Запорізькій області, повідомляє Держслужба з НС України у Запорізькій області.

"Під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували власника квартири та передали його медикам. Крім того, рятувальники евакуювали з другого поверху чоловіка та жінку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що займання сталося в одному з населених пунктів Запорізького району – у квартирі на першому поверсі двоповерхового будинку горіли домашні речі на загальній площі 15 кв. м.

За даними ДСНС, причиною пожежі могла стати необережність під час куріння. За фактом події розпочато розслідування.

Джерело: https://t.me/gu_dsns_zp/26013

Теги: #пожежа #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:48 26.01.2026
Росіяни атакували Запорізький район, є пошкодження

Росіяни атакували Запорізький район, є пошкодження

08:16 25.01.2026
ОВА: У Запорізькій області поранено жінку, ворог завдав удари по 32 населених пунктах

ОВА: У Запорізькій області поранено жінку, ворог завдав удари по 32 населених пунктах

07:53 24.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 29 населених пунктів Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 29 населених пунктів Запорізької області

10:47 23.01.2026
У Святошинському районі Києва сталась пожежа на території складів, може погіршитись стан повітря - влада

У Святошинському районі Києва сталась пожежа на території складів, може погіршитись стан повітря - влада

22:56 22.01.2026
Кількість постраждалих внаслідок удару ворога по Камишувасі зросла до десяти - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок удару ворога по Камишувасі зросла до десяти - ОВА

19:49 22.01.2026
До дев'яти зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

До дев'яти зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

08:58 22.01.2026
Росіяни завдали 726 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області - ОВА

Росіяни завдали 726 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області - ОВА

07:34 20.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

02:49 20.01.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території складських приміщень

У Києві внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території складських приміщень

17:45 19.01.2026
Через пожежу у торговельному центрі у Карачі загинула 21 людина – ЗМІ

Через пожежу у торговельному центрі у Карачі загинула 21 людина – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

ОСТАННЄ

Пасажири "Укрзалізниці" отримають пільгові тарифи таксі під час комендантської години

Окупанти за добу втратили 1 020 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

26 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Росіяни вже двічі атакували Запоріжжя, пошкоджені будинки

У США розбився літак, на борту якого було 8 людей

Зеленська зустрілась з першими леді Литви та Польщі

На Троєщині у Києві розгорнули два наметові містечка – МВС

У Києві евакуюють маломобільних мешканців після атаки РФ

Майже 130 боєзіткнень на фронті, найгарячіше на покровському напрямку - Генштаб

Трамп відповів на судовий позов через будівництво бальної зали

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА