Інтерфакс-Україна
Події
23:19 25.01.2026

Трамп відповів на судовий позов через будівництво бальної зали

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп, коментуючи судовий позов щодо будівництва бальної зали на території Білого дому, заявив, що проєкт фінансується приватно і без залучення коштів платників податків.

"Я будую один з найбільших і найкрасивіших бальних залів у світі, використовуючи понад 300 мільйонів доларів коштів "Великих американських патріотів", і тісно співпрацюючи з самого початку з військовими та секретною службою Сполучених Штатів. Це подарунок (нульове фінансування платників податків!) Сполученим Штатам Америки у розмірі від 300 до 400 мільйонів доларів", - написав він у Truth Social.

За його словами, позов з боку Національного фонду збереження історичної спадщини подано надто пізно, коли значна частина матеріалів уже замовлена. Трамп наголосив, що зупинка проєкту на цьому етапі завдасть шкоди інтересам країни та безпеці проведення державних заходів.

Як повідомлялося, на території Білого дому за кошти приватних джерел американських патріотів та великих компаній розпочали будівництво бальної зали на місці східного крила будинку, повідомив президент США Дональд Трамп.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115956692372915783

Теги: #суд #сша #бальна #зала #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:12 25.01.2026
Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

17:14 25.01.2026
У США через негоду скасували понад 14 тис. авіарейсів

У США через негоду скасували понад 14 тис. авіарейсів

07:38 25.01.2026
Влада Міннесоти подала позов проти адміністрації Трампа у справі про смертельну стрілянину в Міннеаполісі - ЗМІ

Влада Міннесоти подала позов проти адміністрації Трампа у справі про смертельну стрілянину в Міннеаполісі - ЗМІ

07:00 25.01.2026
Американські гарантії безпеки для України є критично важливішими за європейські - ЗМІ

Американські гарантії безпеки для України є критично важливішими за європейські - ЗМІ

04:01 24.01.2026
Трамп анонсував зміцнення партнерства з Азербайджаном та укладення угоди з Арменією

Трамп анонсував зміцнення партнерства з Азербайджаном та укладення угоди з Арменією

23:49 23.01.2026
Трамп розкритикував Канаду через позицію щодо Гренландії та Китаю

Трамп розкритикував Канаду через позицію щодо Гренландії та Китаю

10:08 23.01.2026
Санду заявила, що не отримувала запрошення до "Ради миру", яку скликає Трамп

Санду заявила, що не отримувала запрошення до "Ради миру", яку скликає Трамп

01:59 23.01.2026
Трамп написав, що збирається проводити EXPO-2035 у Флориді і обмірковує свій 4-й термін на посту президента США

Трамп написав, що збирається проводити EXPO-2035 у Флориді і обмірковує свій 4-й термін на посту президента США

18:44 21.01.2026
Суд замінив Труханову домашній арешт на особисте зобов'язання - Суспільне

Суд замінив Труханову домашній арешт на особисте зобов'язання - Суспільне

13:14 19.01.2026
Суд залишив без руху позовну заяву дружина Чернишова про поділ майна подружжя

Суд залишив без руху позовну заяву дружина Чернишова про поділ майна подружжя

ВАЖЛИВЕ

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

ОСТАННЄ

Сумська громада зазнала атаки ворожих дронів, зафіксовано влучання в інфраструктуру

ДБР встановлює обставини ДТП за участі нардепа Саламахи

Понад 800 тис. абонентів у Києві без світла, Міненерго спрямувало додаткові 50 тонн дизелю для роботи генераторів - Шмигаль

Через обстріли ситуація з електро- і теплопостачанням у Деснянському районі залишається складною - ДТЕК

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

Росіяни атакували в неділю Миколаївщину, п'ятеро постраждалих

Тихановська у Вільнюсі публічно назвала Зеленського символом боротьби за демократію

Сибіга обговорив з главою МЗС Литви подальші спільні зусилля з відновлення безпеки в Європі

"Укренерго" в понеділок продовжуватиме застосовувати обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Єрмак поновив право на адвокатську діяльність

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА