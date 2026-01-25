Трамп відповів на судовий позов через будівництво бальної зали

Президент США Дональд Трамп, коментуючи судовий позов щодо будівництва бальної зали на території Білого дому, заявив, що проєкт фінансується приватно і без залучення коштів платників податків.

"Я будую один з найбільших і найкрасивіших бальних залів у світі, використовуючи понад 300 мільйонів доларів коштів "Великих американських патріотів", і тісно співпрацюючи з самого початку з військовими та секретною службою Сполучених Штатів. Це подарунок (нульове фінансування платників податків!) Сполученим Штатам Америки у розмірі від 300 до 400 мільйонів доларів", - написав він у Truth Social.

За його словами, позов з боку Національного фонду збереження історичної спадщини подано надто пізно, коли значна частина матеріалів уже замовлена. Трамп наголосив, що зупинка проєкту на цьому етапі завдасть шкоди інтересам країни та безпеці проведення державних заходів.

Як повідомлялося, на території Білого дому за кошти приватних джерел американських патріотів та великих компаній розпочали будівництво бальної зали на місці східного крила будинку, повідомив президент США Дональд Трамп.

