00:27 26.01.2026

Майже 130 боєзіткнень на фронті, найгарячіше на покровському напрямку - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 129 бойових зіткнень, зокрема на покровському напрямку росіяни здійснили 38 атак, на гуляйпільському – 14, на лиманському – 12, повідомляє генеральний штаб Збройних сил.

На північно-слобожанському і курському напрямках українські військові відбили одну атаку противника, ворог завдав двох авіаударів, застосувавши три керовані авіабомби, та здійснив 69 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку противник штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького. Українські підрозділи відбили вісім атак, ще одне бойове зіткнення триває.

На куп'янському напрямку шість атак відбили українські захисники у бік Піщаного та Петропавлівки.

На лиманському напрямку українські військові зупинили 12 атак у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне.

На слов'янському напрямку оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися в районі Платонівки та у бік Ямполя.

На краматорському напрямку зупинено одну атаку в районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На костянтинівському напрямку окупанти дев'ять разів штурмували позиції оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки і Софіївки.

На покровському напрямку ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки. У деяких локаціях бої тривають.

На олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили п'ять атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя.

На гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого і Прилук.

На оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції захисників у районах Плавнів та Степового.

На придніпровському напрямку ворожа атака закінчилась безрезультатно.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QBY1jUeNBQTU7si5z1wezrggkQvkLdq3TjRxd9TrvH4tgFASUurUwQ6a1LUZiZeGl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

