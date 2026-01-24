Інтерфакс-Україна
08:12 24.01.2026

Окупанти за добу втратили 930 осіб та 88 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів, 4 танки, 31 артсистему, 3 бронемашини, 772 БПЛА, а також 88 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 233 020 (+930) осіб, танків – 11 603 (+4) од, бойових броньованих машин – 23 949 (+3) од, артилерійських систем – 36 580 (+31) од, РСЗВ – 1 623 (+0) од, засоби ППО – 1 283 (+1) од, літаків – 434 (+0) од, гелікоптерів – 347 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 049 (+772) од, крилаті ракети – 4 190 (+0) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 75 644 (+88) од, спеціальна техніка – 4 050 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

