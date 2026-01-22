Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 49 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 102 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 4455 дронів-камікадзе та здійснили 2864 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу, найгарячішою була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 33 та 31 штурмову та наступальну дію.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34049