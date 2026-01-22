Інтерфакс-Україна
Події
05:21 22.01.2026

У Києві за добу відновлено теплопостачання у близько 800 будинках - Кулеба



В столиці за добу енергетикам, тепловикам і комунальним службам вдалося відновити теплопостачання у близько 800 будинках, водночас без опалення залишаються понад 3,2 тис. багатоповерхівок, найбільше постраждали Печерський, Деснянський, Дніпровський, Дарницький та Солом’янський райони столиці.

"Щоб максимально прискорити відновлення, залучаємо 160 додаткових ремонтних бригад. Роботи тривають цілодобово - вночі працюватимуть ще 52 бригади. Окремо подяка залізничникам, які оперативно долучилися до робіт", - зазначив віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Для забезпечення роботи опорних лікарень, пологових будинків та Пунктів Незламності задіяно 69 мобільних котелень, що дозволяє критичним об’єктам функціонувати безперервно.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/7980

Теги: #київ #відновлення #теплопостачання

