Інтерфакс-Україна
Події
03:14 22.01.2026

Американська присутність в Гренландії може включати розміщення військових баз на її території - ЗМІ

Данія розглядає можливість надання США суверенітету над невеликими ділянками гренландської землі для потенційного розміщення американських військових баз, повідомляє The New York Times опираючись на слова трьох високопосадовців, знайомих з дискусією.

"Компроміс передбачає, що Данія могла б надати США суверенітет над невеликими ділянками гренландської землі для потенційного розміщення американських військових. Двоє офіційних осіб порівняли цю ідею з британськими базами на Кіпрі, які вважаються британською територією", - йдеться в повідомленні.

Невідомо, чи ця ініціатива входить до рамкової угоди, оголошеної Трампом. НАТО у заяві підкреслило, що переговори між Данією, Гренландією та США триватимуть із метою "забезпечити, щоб Росія та Китай ніколи не здобули економічну або військову присутність у Гренландії".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що на основі продуктивної зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте сформовано рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону, а також ухвалено рішення не запроваджувати тарифи, які мали набути чинності 1 лютого.

Джерело: https://www.nytimes.com/2026/01/21/us/politics/trump-greenland-threats-diplomacy-force.html

