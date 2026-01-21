Інтерфакс-Україна
Події
17:11 21.01.2026

Зеленський зараз у Києві - радник

1 хв читати
Зеленський зараз у Києві - радник
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський зараз знаходиться у Києві, повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Зараз президент в Києві", - сказав Литвин журналістам у середу.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у швейцарському Давосі у середу заявив, що планує зустрітися з главою української держави Володимиром Зеленським протягом дня. "Я спілкуюся з президентом Путіним, він хоче підписати угоду, я переконаний в тому, що він хоче це зробити. Я працюю з президентом Зеленським. Сьогодні ми з ним зустрінемося, я сподіваюся, що він у цій залі, він також хоче припинити цю війну", - сказав він.

Зеленський 20 січня повідомляв, що, можливо, відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, якщо будуть готові документи для підписання або буде рішення щодо додаткового ППО.

Теги: #київ #зеленський #литвин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:45 21.01.2026
Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

17:21 21.01.2026
Зеленський і Трамп зустрінуться у Давосі в четвер – ЗМІ

Зеленський і Трамп зустрінуться у Давосі в четвер – ЗМІ

15:29 21.01.2026
Усім об'єктам критичної інфраструктури Києва відновлено електропостачання - ДТЕК

Усім об'єктам критичної інфраструктури Києва відновлено електропостачання - ДТЕК

13:44 21.01.2026
Зеленський: У Києві потрібні додаткові заходи для відновлення тепло- і енергопостачання

Зеленський: У Києві потрібні додаткові заходи для відновлення тепло- і енергопостачання

11:56 21.01.2026
На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

11:21 21.01.2026
В Києві пасажир понівечив ножем обличчя водію трамвая

В Києві пасажир понівечив ножем обличчя водію трамвая

09:46 21.01.2026
Водопостачання в Києві відновлено – "Київводоканал"

Водопостачання в Києві відновлено – "Київводоканал"

21:22 20.01.2026
Водопостачання в Києві відновлено, теплопостачання – не повністю – Шмигаль

Водопостачання в Києві відновлено, теплопостачання – не повністю – Шмигаль

20:51 20.01.2026
Кубраков: Сфокусований на досягненні відчутних результатів в контексті енергетичної кризи

Кубраков: Сфокусований на досягненні відчутних результатів в контексті енергетичної кризи

20:20 20.01.2026
Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

ВАЖЛИВЕ

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

Трамп у Давосі: жодна країна, крім США, не може забезпечити безпеку Гренландії

Трагічно загинув член правління "Укренерго" Олексій Брехт

ОСТАННЄ

Трамп у Давосі: якби не ми, то почалася б Третя світова війна

Уряд Японії у 2026р. виділить $6 млрд на гуманітарну і технічну підтримку України

Брехт доклав чимало зусиль для інтеграції ОЕС України з ENTSO-E – "Укргідроенерго"

На Полтавщині планують створити мережу транзитних центрів для евакуйованих з прифронтових територій

США передали Путіну проєкт мирного плану – ЗМІ

Пакет підтримки на EUR90 млрд покриє дві третини фінансового розриву України, оціненого МВФ – Домбровскіс

Мінсоцполітики розробляє проєкт Стратегії збереження зв’язку з українцями за кордоном

Це страшна трагедія для українських енергетиків – ДТЕК про загибель Брехта

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА