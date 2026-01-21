Зеленський зараз у Києві - радник

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський зараз знаходиться у Києві, повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Зараз президент в Києві", - сказав Литвин журналістам у середу.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у швейцарському Давосі у середу заявив, що планує зустрітися з главою української держави Володимиром Зеленським протягом дня. "Я спілкуюся з президентом Путіним, він хоче підписати угоду, я переконаний в тому, що він хоче це зробити. Я працюю з президентом Зеленським. Сьогодні ми з ним зустрінемося, я сподіваюся, що він у цій залі, він також хоче припинити цю війну", - сказав він.

Зеленський 20 січня повідомляв, що, можливо, відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, якщо будуть готові документи для підписання або буде рішення щодо додаткового ППО.