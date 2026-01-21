Інтерфакс-Україна
Це страшна трагедія для українських енергетиків – ДТЕК про загибель Брехта

Енергохолдинг ДТЕК назвав загибель члена правління НЕК "Укренерго" Олексія Брехта страшною трагедією для спільноти українських енергетиків.

"Олексій Олександрович був досвідченим енергетиком, який зробив надзвичайно багато для української енергосистеми та її стійкості під час війни. Щирі співчуття рідним, близьким, колегам-енергетикам. Вічна та світла пам'ять Олексію Олександровичу", – написав ДТЕК у Телеграм.

Як повідомлялося, 21 січня трагічно загинув член правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт. У мережі йдеться про ураження струмом на одній з підстанцій "Укренерго" як причину загибелі.

З 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року, за рішенням Наглядової ради НЕК "Укренерго" Брехт був т.в.о. голови правління компанії. В "Укренерго" він працював з 2011 року. Кар'єру розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС.

