Відсутність е/е понад 12 годин може свідчити про локальну аварію – ДТЕК

Якщо за адресою абонента електроенергії немає понад 12 годин, імовірно, сталася локальна аварія, повідомив енергохолдинг "ДТЕК" у телеграм-каналі в середу.

"Перевірте інформацію в чат-боті (http://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot) або на сайті, (https://www.dtek-kem.com.ua/ua) чи є зафіксована аварія. Якщо ні, зверніться до ЖЕКу або ОСББ — вони перевірять внутрішні мережі й за потреби подадуть заявку", - пояснили в компанії споживачам.

За інформацією ДТЕК, наразі в Києві тривають екстрені відключення електроенергії.

"Орієнтовно ситуація зараз така: близько трьох годин - зі світлом і до 10 - без. Час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж", - зазначили в енергохолдингу.

Як повідомлялося з посиланням на в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, станом на 14 січня ситуація з енергозабезпеченням у столичному регіоні є найскладнішою в Україні.

