Київ був зовсім непідготовлений до викликів ОЗП в умовах війни – Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль /t.me/Denys_Smyhal

Кандидат на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики Денис Шмигаль вважає, що Київ був дуже погано підготовлений до викликів проходження опалювального сезону в умовах війни.

"Харків готувався, є мобільні котельні, є генерація. Київ був набагато гірше підготовлений, я б сказав, непідготовлений зовсім, тому зараз доведеться вживати антикризових заходів. Це у фокусі президента України і прем’єра зараз", – сказав Шмигаль під час виступу у Верховній Раді напередодні голосування за призначення.

"Міненерго може забезпечити справедливий розподіл енергоресурсів, впливати на захист енергетики і на розвиток генерації. Тому робота з місцевими владами, профільним міністерством розвитку громад – це інший напрям, за який Міненерго може відповідати", – також вказав Шмигаль.