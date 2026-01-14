Інтерфакс-Україна
Події
14:02 14.01.2026

Київ був зовсім непідготовлений до викликів ОЗП в умовах війни – Шмигаль

1 хв читати
Київ був зовсім непідготовлений до викликів ОЗП в умовах війни – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль /t.me/Denys_Smyhal

Кандидат на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики Денис Шмигаль вважає, що Київ був дуже погано підготовлений до викликів проходження опалювального сезону в умовах війни.

"Харків готувався, є мобільні котельні, є генерація. Київ був набагато гірше підготовлений, я б сказав, непідготовлений зовсім, тому зараз доведеться вживати антикризових заходів. Це у фокусі президента України і прем’єра зараз", – сказав Шмигаль під час виступу у Верховній Раді напередодні голосування за призначення.

"Міненерго може забезпечити справедливий розподіл енергоресурсів, впливати на захист енергетики і на розвиток генерації. Тому робота з місцевими владами, профільним міністерством розвитку громад – це інший напрям, за який Міненерго може відповідати", – також вказав Шмигаль.

Теги: #київ #озп #шмигаль #підготовка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 14.01.2026
Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

14:19 14.01.2026
Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

14:16 14.01.2026
Шмигаль підтримує добудову блоків на Хмельницькій АЕС

Шмигаль підтримує добудову блоків на Хмельницькій АЕС

13:50 14.01.2026
Конкретні терміни переходу Києва на погодинні графіки відключень е/е з екстрених поки що відсутні – Пантелеєв

Конкретні терміни переходу Києва на погодинні графіки відключень е/е з екстрених поки що відсутні – Пантелеєв

11:23 14.01.2026
Енергокомітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики

Енергокомітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики

10:44 14.01.2026
Верховна Рада в середу повторно розгляне призначення Федорова і Шмигаля

Верховна Рада в середу повторно розгляне призначення Федорова і Шмигаля

10:29 14.01.2026
В Голосіївському районі Києва в багатоповерхівці вибухнула газова суміш, постраждала людина – ДСНС

В Голосіївському районі Києва в багатоповерхівці вибухнула газова суміш, постраждала людина – ДСНС

20:20 13.01.2026
Шістнадцятирічна дівчина постраждала внаслідок ворожого удару по Харкову

Шістнадцятирічна дівчина постраждала внаслідок ворожого удару по Харкову

20:19 13.01.2026
Понад 4,5 тис джерел резервного живлення придбано в Києві за програмами співфінансування - КМДА

Понад 4,5 тис джерел резервного живлення придбано в Києві за програмами співфінансування - КМДА

17:15 13.01.2026
Ситуація на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого берега – CEO YASNO

Ситуація на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого берега – CEO YASNO

ВАЖЛИВЕ

Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

Рада продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Рада призначила Федорова міністром оборони

Єврокомісія представила законодавчі ініціативи щодо допомоги Україні EUR90 млрд на 2026-2027рр

ОСТАННЄ

Міносвіти має передати всі заклади профосвіти в комунальну власність - Наталуха

До 9 років позбавлення волі засуджено ексректора Донецького медуніверситету - ВАКС

Уряд Іспанії затвердив угоду, яка дозволяє виготовити для України тактичний радар Lanza LTR-25

Домбровскіс: ЄС залишає за собою право використати росактиви, якщо РФ не сплатить Україні репарації

Служба освітнього омбудсмена отримала майже 2,3 тис. звернень та запитів у 2025 році

Прокуратура: у Вінниці підпільно виробляли фальшиві марки "Укрпошти", зокрема, серії "Русский военний корабль, иди …!"

Помер нардеп фракції "Слуга народу" Кабанов

Перші кошти з EUR90 млрд Україна зможе отримати в квітні - Домбровскіс

У Києві зафіксовано влучання ворожого БпЛА на подвір'ї приватного домоволодіння – КМВА

Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА