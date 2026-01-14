Інтерфакс-Україна
Події
14:36 14.01.2026

Помер нардеп фракції "Слуга народу" Кабанов

Помер народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Кабанов.

"Так. Внаслідок важкої хвороби", - підтвердила агентству "Інтерфакс-Україна" речниця фракції Юлія Палійчук.

Про смерть депутата повідомив на пленарному засіданні у середу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Колеги вшанували пам’ять Кабанова хвилиною мовчання.

Кабанов народився у серпні 1973 року. До обрання у Верховну Раду займав посаду сценариста у ТОВ "Квартал 95". Працював у Комітеті Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

